Rede de atacarejo auxilia clientes com dicas para harmonizar vinhos e aperitivos

Apreciar bons vinhos e queijos, ou mesmo saborear um prato diferente e harmonizar com a bebida, são apenas algumas ideias para curtir o inverno de forma quentinha e aconchegante. Mas, e quando surgem dúvidas quanto ao melhor vinho para cada tipo de aperitivo? É possível fazer combinações que caibam no bolso do consumidor e com produtos que são facilmente encontrados na gôndolas dos supermercados e atacarejos.

Aliando a ideia de curtir o inverno em casa e com segurança, o Fort Atacadista separou uma lâmina especial com mais de 50 rótulos. A vantagem é que, na hora da compra, o cliente receberá dicas personalizadas sobre cada tipo de vinho e qual a melhor combinação. “Temos um profissional na loja Coronel Antonino para explicar a harmonização mais adequada, a classificação dos vinhos e tirar dúvidas conforme o gosto pessoal do cliente”, pontua Rafaellen Duarte, a coordenadora de marketing regional.

E entre as opções disponíveis no Fort estão os vinhos portugueses, com marcas como Congida, Mosaico, Gabarito e Azulejo.Há também os rótulos chilenos, entre eles, Tubul, Gryphoz e Tortel e, ainda, os africanos, da marca Afrikan. Outra linha, oferecida exclusivamente pelo Fort Atacadista é a marca chilena MaCool. Com vinhos nobres, a marca investe em tecnologia sem abrir mão do processo de colheita feito à mão. São variados os rótulos MaCool, todos produzidos a partir de uvas selecionadas de vinhedos próprios e colhidas cuidadosamente à mão.

Entre os rótulos mais clássicos e elogiados da marca está o Premium Cabernet Sauvignon, um vinho de cor rubi. Na boca, é macio e fresco, de bom corpo, com taninos robustos e sedosos. Seus sabores lembram ameixa seca e pimenta negra. É ideal para harmonizar com carnes vermelhas e pratos com molhos encorpados.Outro produto da marca é o MaCool Trivarietal – Sauvignon Blanc, um vinho branco seco de corpo leve a médio. De aroma frutado, é a combinação perfeita para saladas, frutos do mar e comida japonesa.

Outro destaque é o vinho MaCool Late Hevest, de colheita tardia. Trata-se de um rótulo que combina frescura e doçura em equilíbrio com a acidez e que pode ser experimentado com sobremesas e queijos fortes. Em geral, é visto como um vinho de sobremesa, podendo ser também uma escolha acertada para entradas mais elaboradas.

As ofertas exclusivas para vinhos vão até 19/07, com opção de parcelar a compra em até 4x sem juros pelo cartão Vuon. A rede cumpre todas as medidas preventivas e de higienização contra o novo coronavírus em todas as lojas. Para entrar nesses locais, os clientes devem usar máscaras, seguindo as determinações do poder público.

Horários de funcionamento

As lojas estão abertas de segunda a sábado das 7h às 22h, e aos domingos das 8h às 20h. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati: Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes: R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino: R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza: Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas: Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi: Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas: Av. Gury Marques, 4855.