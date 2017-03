Rede Comper entrega Troco Solidário de R$ 38 mil ao asilo São João Bosco

Nesta sexta-feira (17), às 14h, representantes da Rede Comper de Supermercados entregaram ao Recanto São João Bosco a quantia de R$ 38.662,77, arrecadada por meio do projeto Troco Solidário em todas as 12 lojas de Campo Grande, entre janeiro e fevereiro.



Na ocasião, caixas e gerentes participaram de missa celebrada por Dom Vitório Pavanello, arcebispo emérito de Campo Grande. Ele falou sobre a importância em ajudar o próximo.



Carlos Paes, gerente regional do Comper, salientou que os funcionários da rede deram aula de gestão ao arrecadarem a quantia que vai beneficiar o asilo no pagamento dos 96 funcionários, além da compra de utensílios e equipamentos para os 77 idosos que ali moram. “A nossa equipe está de parabéns”, comemorou.



Gersino José dos Anjos, presidente do asilo São João Bosco, frisou que a maior dificuldade atualmente é manter em dia a folha de pagamento dos funcionários. “Esse dinheiro veio em boa hora. Eu agradeço cada cliente que depositou seu centavinho nos caixas das lojas”.



Projeto - O Troco Solidário existe desde 2007 e consiste na arrecadação de moedas que os clientes doam nas lojas Comper. De dois em dois meses uma entidade que presta assistência social ou desenvolve projetos nas comunidades é beneficiada com a quantia arrecadada no período.



As instituições que têm interesse em participar do projeto devem procurar o Comper e repassar um histórico, além de uma série de documentos, até o mês de outubro. Depois é feita uma triagem e em seguida uma equipe da Rede Comper visita in loco a instituição para comprovar a veracidade das informações. Após essa etapa é feita uma análise complexa que definirá as seis instituições que serão contempladas com o Troco Solidário no ano posterior.



O Recanto São João Bosco fica na avenida José Nogueira Vieira, 1.900, bairro Tiradentes. Nos registros da entidade, de 1996 a 2015, já foram acolhidos mais de 1.105 idosos.

Veja Também

Comentários