Rede Big Beef muda endereço da unidade da Avenida Mato Grosso para ampliar atendimento aos clientes

Dentro desse foco, a direção decidiu alterar o endereço da unidade da Avenida Mato Grosso, passando do nº 3.462 para o nº 3.420, ambos no Bairro Coophafé, para melhor atender as demandas dos clientes. - Divulgação

Com mais de 23 anos no mercado de comercialização de carne bovina em Campo Grande (MS), a Rede Big Beef, criada em 1995, consolidou-se ao oferecer para o consumidor campo-grandense alimentos de origem animal com qualidade superior. Dentro desse foco, a direção decidiu alterar o endereço da unidade da Avenida Mato Grosso, passando do nº 3.462 para o nº 3.420, ambos no Bairro Coophafé, para melhor atender as demandas dos clientes.





Segundo o empresário Ronaldo Comarella, que é o dono da Rede Big Beef, o novo endereço da unidade da Avenida Mato Grosso tem o dobro da área da antiga unidade, facilitando a locomoção dos clientes, além de contar com amplo estacionamento. “A nova unidade tem o dobro do tamanho da anterior e isso possibilitou que possamos diversificar os nossos produtos. Além disso, trocamos as gôndolas por modelos maiores e de última geração que permitem uma melhor exposição dos nossos inúmeros cortes de carnes”, revelou.

Ronaldo Comarella acrescenta que a mudança foi necessária porque a região pedia esse espaço maior para os clientes há muito tempo. “No endereço anterior, a nossa loja tinha 120 m² e a nova conta com 240 m², facilitando a locomoção dos clientes dentro do local, sem contar a comodidade do estacionamento, já que a região é muito movimentada e há falta de vagas para estacionar ao longo da avenida”, informou, completando que a unidade já está em funcionamento desde o dia 29 de novembro, mas a inauguração está marcada para a próxima sexta-feira, às 9 horas.

História de sucesso

Atualmente, a Rede Big Beef conta com cinco unidades - Unidade 1 – Avenida Mato Grosso, 3.420, Bairro Coophafé; Unidade 2 - Rua Das Papoulas, 150, Bairro Jardim Petrópolis; Unidade 3 – Avenida Das Bandeiras, 1.572, Bairro Jardim Jóquei Clube; Unidade 4 - Rua Joaquim Murtinho, 1.260, Bairro Itanhangá Park; e Unidade 5 - Rua. Bom Pastor, 594, Bairro Vilas Boas -, mas já há planos de ampliação. “Por enquanto só atuamos em Campo Grande, onde devemos aumentar o nosso número de unidade, pois ainda há mercado para as nossas lojas”, afirmou Ronaldo Comarella.

Ele destaca que a Rede Big Beef direciona todas as suas atividades às questões socioambientais em toda a cadeia produtiva, que tem como espinha dorsal focada no compromisso ao desenvolvimento humano e respeito ao meio ambiente. “Procuramos contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul, de forma sustentável, gerando empregos e distribuindo renda, a partir da implantação da manipulação higiênico-sanitária e tecnológica de alimentos de origem animal para o consumo humano”, ressaltou.

As cinco unidades localizadas em Campo Grande atuam com modernos padrões de exposição de carnes, conceitos de higiene, manipulação de alimentos e atendimento. “Tudo isso, é o resultado de uma cadeia produtiva eficaz, garantindo alimentos de origem animal com a melhor procedência ao consumidor. Nossa matéria-prima é abatida no Frigorífico BoiBras, em São Gabriel do Oeste, sendo que a PECBR Soluções e Consultoria em Agronegócio acompanha todo o processo, desde o abate até a preparação dos cortes para o consumidor final”, relatou o empresário.

Controle

Ronaldo Comarella reforça que a equipe da PECBR, que é uma empresa fundada para assessorar os pecuaristas no direcionamento das carcaças bovinas no momento do abate, estreitando a relação entre pecuarista e frigorífico, faz a verificação da carcaça que vem para a desossa e acompanha os cortes que vão para as gôndolas das nossas unidades. “Nós temos hoje a ‘Seleção Big Beef’, que é composta por raças bovinas diferenciadas, como Angus e Brangus, que oferecem uma carne mais macia”, detalhou.

As lojas da Rede Big Beef são amplas e com uma grande variedade de itens, disponibilizando carnes com cortes especiais, procedência garantida e qualidade indiscutível. O atendimento é personalizado, inclusive com as dicas de especialistas em carnes, completando que a Rede Big Beef se orgulha de estar em pleno desenvolvimento, gerando emprego e renda, bem como trabalhar, cada vez mais, para estreitar o relacionamento com o consumidor.