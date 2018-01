Rede aposta na inclusão e dá chance a 45 funcionários com deficiência

No Hipercenter Jardim dos Estados, por exemplo, há 275 funcionários, sendo que aqueles com deficiência correspondem a 3% desse total, ou seja, em torno de oito, de acordo com Márcia - Foto: Álvaro Suguimoto / SYG

Além de contratar ao menos três idosos por mês, a Rede Comper de Supermercados também aposta na inclusão e atualmente emprega 45 funcionários com deficiência leve, conforme informa Márcia Santos, gerente de RH. A contratação dessas pessoas acontece desde 2002 e é feita diante das cotas de cada uma das 13 lojas, levando em consideração a quantidade total de funcionários.

No Hipercenter Jardim dos Estados, por exemplo, há 275 funcionários, sendo que aqueles com deficiência correspondem a 3% desse total, ou seja, em torno de oito, de acordo com Márcia. Como o Comper mantém parceria com a Apae (Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais) e Pestalozzi, essas duas entidades recrutam pessoas interessadas em trabalhar na Rede e o restante do processo – seleção com entrevistas – é feito pelo departamento de recursos humanos.



O diferencial em tudo isso é que os pais ou responsáveis acompanham todo o processo. Em todos os casos o acompanhamento é feito pelas entidades recrutadoras. Márcia Santos destaca que as pessoas interessadas devem ser maiores de idade, vinculadas a alguma instituição e, após fechado o contrato, elas passam a trabalhar como qualquer outro funcionário, cumprindo horário estabelecido e com direito a folgas.

O Comper aposta na inclusão, já que infelizmente o mercado de trabalho para essas pessoas é muito fechado. “Queremos que essas pessoas façam parte do nosso negócio e que cresçam conosco. São pessoas comprometidas, responsáveis, com muita vontade de trabalhar e que gostam do que fazem. É muito difícil esses funcionários faltarem trabalho ou apresentarem atestados”, conta a gerente de RH da Rede.

E a satisfação em trabalhar no Comper é grande entre esses funcionários, já que alguns têm mais de 14 anos de empresa. “Às vezes eles veem a possibilidade de se aposentarem, mas não querem”.

Pontualidade – Regis Antônio Oliveira Reggiore tem 28 anos e trabalha como auxiliar de caixa desde 2012 no Hipercenter Jardim dos Estados. Ele possui deficiência intelectual e foi recrutado pela Pestalozzi. Uma de suas principais qualidades é a pontualidade.

A comerciante Maria Antônia de Oliveira Reggiore, 62 anos, mãe de Regis, diz que o filho gosta muito de trabalhar no Comper e que como estuda cedo e trabalha à tarde, das 13h às 21h30, quando o relógio marca 11h30, já está pronto. “Quando soube que havia sido contratado, ele ficou muito feliz. Isso foi importante para que ele se desenvolvesse melhor e interagisse com outras pessoas”, ressalta Maria.

Regis ganha salário comercial, mas a mãe é quem administra o dinheiro. “Compro roupas, sapatos e, às vezes, alguns presentes, já que ele gosta muito de presentear seus amigos”, detalha Maria Antônia.

Também auxiliar de caixa desde 2012 no Hipercenter Jardim dos Estados, Nadjara Garcia dos Santos, 23 anos, explica que ama trabalhar no local; ela possui deficiência intelectual leve. “Eu ajudo os clientes e sou muito feliz trabalhando aqui”, resume a jovem.

Deficiente visual (enxerga apenas com 10% da visão), Silvano dos Anjos Primo, 33 anos, trabalha no Comper Brilhante desde 2010 e atualmente exerce a função de atendente no setor de FLV (Frutas, Legumes e Verduras). “Gosto do que faço, já que fui criado em fazenda e sei diferenciar bem os produtos. Antes de trabalhar no Comper eu deixei currículos em vários lugares, mas só aqui é que me chamaram. É daqui que sai o meu sustento e o da minha família [mulher e dois filhos] e eu agradeço muito pelo emprego”, conclui.