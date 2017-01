Recursos para Instituto de Matemática Pura e Aplicada estão garantidos, diz MEC

Atualmente em fase de licenciamento ambiental, o projeto de expansão do campus do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, terá os recursos previstos de R$100 milhões garantidos pelo Ministério da Educação (MEC). A informação foi confirmada hoje (13) pelo ministro Mendonça Filho, que fez sua primeira visita à instituição.

Apesar do cenário de dificuldade fiscal enfrentado pelo governo, o orçamento do MEC foi ampliado este ano e os projetos relevantes serão garantidos, disse o ministro.

“Em 2016, o orçamento foi da ordem de R$129 bilhões. Para esse ano de 2017, o orçamento total do MEC, envolvendo inclusive Fies e outras políticas consagradas, é da ordem de R$ 139 bilhões, ou sejam quase R$10 bilhões a mais do que o ano passado. Então, apesar das dificuldades e da crise, na área da educação e no MEC nós não vamos ter dificuldades de tocar os projetos estratégicos, os programas mais relevantes. E eu colocaria a nossa parceria com o Impa como uma ação estratégica relevante”.

O diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, destaca que o projeto tem uma forte preocupação ecológica e a obra deve começar ainda este ano. Atualmente, a área do Impa é de 12 mil metros quadrados. A nova área agregará mais 15 mil metros quadrados.

“Começamos o licenciamento no ano passado, a previsão que ele esteja encerrado no meio de 2017 para começar a construção ainda este ano, com apoio do MEC. O horizonte é de cinco anos, no contrato com o governo federal, então a previsão de conclusão até 2021. É um projeto modular, de baixo impacto de construção, são blocos que são montados no local mas não precisam ser construídos no local, isso facilita muito, não tem britadeiras, etc. E também a construção pode ser feita por fases, justamente porque o projeto é todo modular”.

Viana lembrou, ainda, do Biênio da Matemática, em prol da divulgação da matemática nos anos 2017 e 2018. “O biênio homenageia dois grandes eventos que ocorrerão no Brasil nesses dois anos, que são a Olimpíada Internacional de Matemática e o Congresso Internacional de Matemáticos. São os dois eventos mais importantes no mundo na área e nós estamos tirando proveito da circunstância singular de ter esses dois eventos de grande destaque no país para promovermos uma agenda positiva em prol da matemática ao longo desses dois anos”.

Fies e Enem

Perguntado sobre a continuidade dos contratos do Financiamento Estudantil (Fies), o ministro garantiu que os recursos estão assegurados. “Não teremos descontinuidade no programa de financiamento no acesso às universidades. Pegamos no ano passado com 125 mil contratos, sem segurança de que seriam garantidos pela indisponibilidade orçamentária, e elevamos para mais de 220 mil contratos. Nesse ano, teremos no mínimo a repetição do ano passado, levando em consideração a sustentabilidade do Fies no longo prazo”.

Sobre o Enem, Mendonça Filho adiantou que a prova foi um sucesso e que o resultado será anunciado na próxima quarta-feira (18), em Brasília, juntamente com a apresentação de uma consulta pública “para aprimoramentos no Enem 2017”.

Veja Também

Comentários