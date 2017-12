Confira receitas para a ceia do Réveillon

É tempo de festejar, relaxar e comemorar as conquistas do ano que passou e ninguém quer passar muito tempo na cozinha preparando os pratos da ceia - Divulgação

O réveillon está cada vez mais próximo. É tempo de festejar, relaxar e comemorar as conquistas do ano que passou e ninguém quer passar muito tempo na cozinha preparando os pratos da ceia. Pensando nisso, Regina Chagas, nutricionista do GetNinjas, maior plataforma de contratação de serviços do País, separou algumas receitas práticas e gostosas para esta data tão esperada. Confira:

Salada Colorida

Ingredientes:

Dois pimentões verdes

Dois pimentões vermelhos

Dois pimentões amarelos

Quatro tomates (maduros e firmes)

Duas cenouras grandes

Quatro ou seis rabanetes

Uma cebola grande e duas médias.

Modo de preparo: Lave e seque todos ingredientes. Em seguida faça cortes, tipo palitos com as cenouras e pimentões, rodelas ou retangular com os tomates. Corte as cebolas e os rabanetes, em formato de flores. Com auxílio de uma mandolline, faça cortes tipo de fitas em uns dos pimentões e os demais descasque parte sim e parte não, para ter intervalos e corte em rodelas. Decore como preferir.

Torta de morango

Ingredientes para massa (brisée)

200gr. de farinha de trigo

Uma pitada de sal

1 colher sopa de açúcar

100gr. de manteiga gelada, em pedaços

4 colheres sopa de água gelada

Modo de preparo: Em uma vasilha, misture a farinha, a pitada de sal e o açúcar. Junte a manteiga e misture fazendo beliscos até virar uma farofa grossa. Abra um buraco e junte a água até agregar completamente. Envolva a massa em um filme plástico e leve para geladeira por 30 minutos. Abra a massa em um tampo enfarinhado, e disponha-a sobre uma forma para torta com fundo falso. Com o garfo faça furos e cubra com papel alumínio ou papel manteiga, preencha com grãos de feijão cru que serviram de peso, para pré assar a massa. Leve ao forno pré-aquecido, por 15 minutos aproximadamente até secar. Retire os grão e o papel e leve ao forno novamente por mais 15 minutos, para terminar de assar e dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar e coloque a massa em um prato de fundo reto.

Creme de Confeiteiro

Ingredientes:

2 ½ xícaras de leite

2 colheres de chá de extrato de baunilha

6 gemas

2/3 xícara de açúcar

4 colheres sopa de farinha de trigo

Modo de preparo : Em uma panela, leve o leite a ferver. À parte, desmanche as gemas e aos poucos, misture o açúcar e a farinha de trigo. Misture um pouco do leite fervente á mistura das gemas e aos poucos, junte o restante. Leve tudo de volta ao fogo, mexendo até ferver e engrossar. Adicione a baunilha e deixe esfriar. Cobertura de morango para torta. 3 xícaras de morango maduros e firmes, lavados e secos.1/2 xícara de morango batido, 15gr de gelatina incolor hidratada( misturar ao morango batido ). Montando a torta: Coloque o creme frio na massa assada, acomode os morando inteiros ou cortados e arrume como preferir até cobrir todo creme. Pincele a gelatina sobre os morangos e leve a geladeira por no mínimo 5 horas.