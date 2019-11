Receita: Saiba como fazer o 'Feijão-Tropeiro' tipicamente sul-mato-grossense

O feijão é o ingrediente principal deste prato - Foto: Ilustração

Alguns dos nossos costumes gastronomicos foram herdados por tropeiros e bandeirantes. É o caso do feijão com pouco caldo e pedaços de linguiça e bacon, conhecido como feijão tropeiro. O prato que tem como marca o seu inconfundível sabor, pode ser servido com farofa e couve picada, sendo tradicionalmente prático e fácil, perfeito para os dias de correria na cozinha. Ficou com vontade? Pegue o papel e caneta e mãos a obra, pois A Crítica Gastronomia, te passa a receita completa do 'Feijão Tropeiro do MS'. Confira:

O feijão tropeiro é prático de se fazer - (Foto: Luciana Martins)

Ingredientes:

150 g de bacon picadinho

250 g de linguiça calabresa picadinha

1 xícara (café) de azeite

2 cebolas picadinhas

6 dentes de alho amassados

500 g de feijão cozido e escorrido

1 cubo de caldo de bacon

4 ovos fritos inteiros e picadinhos cheiro-verde a gosto

1 e 1/2 colher de farinha de mandioca crua

Sal e pimenta a gosto

O feijão é o ingrediente principal deste prato e podem ser usados vários tipos: o fradinho, o carioca e tem até quem faça com o preto, mas o tipo que vai no feijão tropeiro tradicional mineiro é o feijão vermelho.

Como fazer?

1. Coloque o azeite em uma panela e frite o bacon e a linguiça separadamente, depois reserve.

2. Na mesma panela, frite a cebola e o alho, junte o feijão escorrido e o caldo de bacon.

3. Junte novamente o bacon e a linguiça, acrescente a farinha de mandioca e os ovos fritos picadinhos.

4. Acrescente bastante cheiro-verde.

5. Acerte o sal e a pimenta e está pronto para servir.