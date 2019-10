Receita: Que tal uma lasanha à bolonhesa fácil e deliciosa?

Ficou com vontade? Pega o papel e caneta e mãos a obra, pois A Crítica Gastronômia, te passa a receita completa da lasanha à bolonhesa - Foto: Ilustração

O fim de semana está chegando, e nada melhor que uma boa massa para reunir a familia. Rondelli, ravióli, canelone e nhoque são pratos que têm muitos fãs, mas que não perde para a mais famosa de todas: a lasanha de carne moída. O prato é feito em camadas alternadas de massa, queijo e molho de carne, naturalmente da Itália. Ficou com vontade? Pegue o papel e caneta, e mãos a obra, pois A Crítica Gastronômia, te passa a receita completa da lasanha à bolonhesa.

O prato faz sucesso em qualquer almoço de família

Ingredientes:

500 g de massa de lasanha

500 g de carne moída

2 caixas de creme de leite

3 colheres de manteiga

3 colheres de farinha de trigo

500 g de mussarela

Sal a gosto

2 copos de leite

1 cebola ralada

3 colheres de óleo

1 caixa de molho de tomate

3 dentes de alho amassados

1 pacote de queijo ralado

Modo de Preparo



Lasanha:

Cozinhe a massa segundo as orientações do fabricante, despeje em um refratário com água gelada para não grudar e reserve.



Molho à bolonhesa:

Refogue o alho, a cebola, a carne moída, o molho de tomate, deixe cozinhar por 3 minutos e reserve.



Montagem:

Despeje uma parte do molho à bolonhesa em um refratário, a metade da massa, a metade da mussarela, todo o molho branco e o restante da massa.

Repita as camadas até a borda do recipiente.

Finalize com o queijo ralado e leve ao forno alto (220° C), preaquecido, por cerca de 20 minutos.