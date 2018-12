Recadastro do Passe Estudantil para alunos da UEMS vai até dia 19

Esse cadastro proporciona o recebimento do benefício já na primeira remessa, que tem previsão de chegada dia 06 de fevereiro de 2019. - Divulgação

Os alunos da Unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Campo que tiverem interesse em utilizar o Passe Estudantil em 2019, poderão se cadastrar até dia 19 de dezembro. Esse cadastro proporciona o recebimento do benefício já na primeira remessa, que tem previsão de chegada dia 06 de fevereiro de 2019.

Para se reinscrever, o aluno deve acessar a página www.capital.ms.gov.br/agetran, preencher os dados solicitados sem abreviações, imprimir o protocolo e levar até a Gerência da Unidade Universitária de Campo Grande, localizada na Rodovia MS 080, Saída para Rochedo.

Os alunos também deverão apresentar a cópia do CPF (menor de idade deve apresentar cópia do CPF do responsável), cópia do comprovante de residência atualizado (até 90 dias) ou declaração de residência de próprio punho, cartão do estudante, uma foto 3x4 recente (para alunos novos ou em caso de 2ª via) e comprovante de pagamento da guia, que deve ser retirada nos terminais de transbordo.

Mais informações ou dúvidas ligue (67) 3901-4621, na Gerência da UEMS, (67)3901-4623, no Atendimento Estudantil, (67) 3314-3447, na Agetran, ou envie um email para passe.agetran@gmail.com. O benefício é concedido pela Prefeitura da capital aos alunos de Campo Grande, através da Agência Municipal de Trânsito.

As informações detalhadas sobre o benefício estão na página da UEMS (www.uems.br), no link Bolsas e Auxílios.