Criador digital e autor de best seller, Rafa Prado participa hoje de Congresso em Campo Grande

Em sua palestra, Rafa Prado, que movimenta anualmente mais de 20 milhões de reais com a criação de produtos digitais e eventos - Divulgação

Rafa Prado, mentor e empresário, participará como palestrante em evento em Campo Grande, hoje, 09, do Congresso Nacional de Desenvolvimento Humano e Empreendedorismo – Conadhe.

Em sua palestra, Rafa Prado, que movimenta anualmente mais de 20 milhões de reais com a criação de produtos digitais e eventos, abordará os pontos chave de seu conceito Ebulição – 100 Graus (com base em seu livro Best Seller) e temas como influência, persuasão, mindset para sucesso e estratégia de maketing e vendas para a nova geração na nova economia.

O evento é uma estreia da empresa Know How Education for Success no Estado do Campo Grande, a qual acredita na disruptura do conceito da necessidade de ir aos grandes centros para buscar as melhores formações. E para falar de empreendedorismo, inovação, gestão e vendas, trouxeram palestrantes de grande abrangência nacional.

Além de Rafa Prado, participam também como palestrantes, o empresário Robinson Shiba - fundador da China in Box, CEO do Grupo Trend Foods, Claudio Lara - Master Trainer de Programação Neurolinguística pela The Society of NLP e Conrado Adolpho - empresário e especialista em crescimento exponencial de pequenas empresas.

A expectativa é que o evento leve cerca de mil pessoas ao Palácio Popular da Cultura, incentivando a cultura do empreendedorismo e da gestão qualificada para estimular o crescimento das relações comerciais, tanto B2B quanto B2C no Mato Grosso do Sul.

Sobre Rafa Prado

Rafa Prado é fundador e presidente da BCY e movimenta anualmente mais de 20 milhões de reais com a criação de produtos digitais, eventos e imersões no Brasil e exterior com personalidades e grandes empresários. Rafa é também autor do best seller “100 Graus, O Ponto de Ebulição do Sucesso” e realizador do evento Ebulição Instantânea, um divisor de águas no cenário nacional.