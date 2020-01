Chuva e tempo nublado marcam a quinta-feira

Os valores de umidade relativa do ar podem registrar índices entre 50% a 95%, com intensidade de vento fraco a moderado com rajadas - Foto: Divulgação

Prepare o guarda-chuva pois a meteorologia prevê algumas mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul para esta quinta-feira (30). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e há possibilidade de chuva forte no sul e na região da Serra de Maracaju. Nas demais áreas pode chover no período da tarde.

As condições climáticas são favoráveis a temperaturas mais amenas, que podem variar entre 21°C a 35°C neste dia, com tendência a ligeiro declínio. Os valores de umidade relativa do ar podem registrar índices entre 50% a 95%, com intensidade de vento fraco a moderado com rajadas.

Chuvas

A meteorologia prevê um período de chuvas irregulares no Estado, ao menos até o dia 4 de fevereiro. A região com menor volume será a pantaneira, onde são esperados até 35 milímetros. Por outro lado, a região sul pode ter o maior volume, com acumulados de até 90 milímetros, enquanto as demais áreas podem ter cerca de 70 milímetros ao longo do período.

A partir de 4 de fevereiro, o tempo promete ser chuvoso e com acumulados elevados de chuva, especialmente nas regiões central, norte e bolsão que podem ter volume entre 70 e 100 milímetros, e grande possibilidade de condições adversas de tempo com chuvas intensas, ventos fortes e raios.