Quinta-feira começa com mais de 250 vagas de trabalho na Capital

A semana começou com 706 vagas de emprego no Estado - (Foto: Reprodução/Kisie Aionã)

A Fundação do Trabalho (Funtrab) está ofertando 254 vagas de emprego nesta quinta-feira (9) para Campo Grande. 43 são para a área de vendas.

Há 17 vagas para açougueiros, 25 para vendedor pracista e 10 para auxiliar de linha de produção. Outras ofertas são de cozinheiro, costureira, engenheiro civil, servente de obras, mecânico, operador de caixa, pedreiro e mais.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Há, também, disponibilidade para pessoas com deficiência (PcD) como atendentes de lojas e mercados e Motorista carreteiro.

Em outras cidades do Estado, as oportunidades variam de frentista, eletricista, vendedor a caseiro, servente de limpeza e consultor de vendas, além de outras.

A Funtrab começou a semana com 706 vagas disponíveis para todo o Estado. Pessoas com interesse em empregos na Capital devem se cadastrar no local físico da Fundação, na Rua 13 de maio, 2.773, portando RG, CPF e a carteira de trabalho. As inscrições serão atendidas das 7h30 às 17h30.

O cadastro de currículos e acompanhamento de vagas pode ser realizado, ainda, por meio do aplicativo “Sine Fácil” caso não seja o primeiro cadastro. A entidade pede que os interessados evitem aglomerações e contatos físicos.