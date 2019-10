Temperatura acima dos 40ºC em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

A dica é ingerir bastante liquido neste período de calor - Foto: Getty Images

Apesar do calor intenso em algumas cidades do Estado, a quinta-feira (31) chega com possibilidade para pancadas de chuva no MS, podendo amenizar o qualidade do ar. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente na faixa norte do Estado.

Pela manhã, a umidade relativa do ar ficará com índice elevado em torno de 85% no Estado, porém a tarde haverá queda significativa da umidade com valor em torno de 30%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A média de temperatura em Mato Grosso do Sul para este dia pode, variar entre de 21°C a 41°C, e na Capital entre 25°C a 37°C.