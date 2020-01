Quinta-feira com chuva em MS

As temperaturas no Estado podem variar entre de 19°C a 34°C, com tendência a declínio. A intensidade dos ventos será de fraca a moderada com rajadas - Foto: Ricardo Medeiros

Mato Grosso do Sul terá uma quinta-feira (23.01) com temperaturas agradáveis e a máxima neste dia fica na casa dos 34°C. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes fortes na região norte, nordeste e leste do estado. Nas demais áreas, será nublado a parcialmente com pancadas de chuvas isoladas.

A umidade relativa do ar poderá variar entre 50% a 95%. As temperaturas no Estado podem variar entre de 19°C a 34°C, com tendência a declínio. A intensidade dos ventos será de fraca a moderada com rajadas.

Orientações Defesa Civil

Em caso de chuvas intensas a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul orienta que a população evite áreas alagadas, não se abrigue debaixo de árvores pelo risco de queda e descargas elétricas, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A Defesa Civil Estadual possui um sistema de alerta para celulares. Para aderir e receber aviso por SMS sempre que houver risco de condições adversas de tempo, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse. O mesmo usuário poderá cadastrar mais de um CEP para receber os alertas.