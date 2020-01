Queimadas no Pantanal mobilizam Corpo de Bombeiros

O Grupamento dos Bombeiros da cidade monitora a região e, se for necessário, nos próximos dias, pedirá apoio a base de Campo Grande. - (Foto: Divulgação)

Militares do Corpo de Bombeiros de Corumbá combatem nesta quinta-feira (30) focos de incêndio que surgiram nas regiões da Serra do Amolar, Jatobazinho e Baía do Tuiuiú, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Com apoio da Marinha do Brasil, sobrevoo realizado na tarde de ontem (29) serviu de pontapé inicial para o planejamento das ações de combate ao fogo.

“Hoje pela manhã uma equipe de quatro militares subiu o rio sentido a Mato Grosso para fazer esse trabalho nas áreas onde foram constatados riscos dos focos se alastrarem”, disse o tenente Jonatas Lucena. Segundo ele, as queimadas surgiram, em sua maioria, nas margens do rio Paraguai, onde restos de vegetação ficam depositados devido ao baixo nível da água.

A região da divisa do Mato Grosso do Sul com Mato Grosso concentra os maiores focos de incêndio. Por isso, outra aeronave partiu rumo a Serra do Amolar nesta quinta-feira para avaliar a situação do fogo. A operação tem apoio do Instituto Homem Pantaneiro.

Ainda conforme o tenente Lucena, pequena quantidade de chuva que caiu sobre a região no fim da tarde de ontem contribui para a extinção de alguns pontos do incêndio. O combate segue sendo feito nas regiões pelos militares de Corumbá. O Grupamento dos Bombeiros da cidade monitora a região e, se for necessário, nos próximos dias, pedirá apoio a base de Campo Grande.