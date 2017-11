Quatro cursos em três cidades do Estado recebem turmas extras

Para fazer os cursos de costureiro sob medida, mecânico de motores a diesel e eletricista instalador residencial, o interessado precisa ter mais de 16 anos e ter concluído, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental - Divulgação

Em razão da grande procura, as unidades do Senai de Aparecida do Taboado, Campo Grande e Maracaju decidiram ampliar a oferta dos cursos de torneiro mecânico, costureiro sob medida, mecânico de motores a diesel e eletricista instalador residencial, todos na modalidade de qualificação profissional. O curso de torneiro mecânico é oferecido nas três cidades, enquanto os de costureiro sob medida, de mecânico de motores a diesel e de eletricista instalador residencial serão disponibilizados somente na Capital.

Para o curso de torneiro mecânico, as matrículas podem ser feitas até 14 de novembro, com horário agendado, e as aulas começam em 16 de novembro, enquanto nos cursos de costureiro sob medida, mecânico de motores diesel e eletricista instalador residencial as matrículas podem ser feitas até o dia 22 de novembro, com horário agendado, e as aulas começam em 23 de novembro.

O profissional formado em torneiro mecânico vai atuar na produção e na preparação de máquinas e ferramentas convencionais utilizadas nos processos de usinagem em torno mecânico, segundo critérios técnicos, de qualidade, saúde e segurança, e meio ambiente. Para fazer esse curso, o interessado precisa ter mais de 16 anos e ter concluído, no mínimo, o 6º ano do Ensino Fundamental e, no caso de menor de 18 anos (na data da matrícula), ser assistido por seu pai ou responsável direto.

Para fazer os cursos de costureiro sob medida, mecânico de motores a diesel e eletricista instalador residencial, o interessado precisa ter mais de 16 anos e ter concluído, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental e, no caso de menor de 18 anos (na data da matrícula), ser assistido por seu pai ou responsável direto. No curso de costureiro sob medida, o profissional vai construir moldes, considerando medidas tiradas do corpo humano, cortar tecido, calcular as metragens de tecido necessárias e executar operações de costura, em máquina reta, controlando a qualidade do trabalho realizado, organizando o posto de trabalho, seguindo normas ambientais e de saúde e segurança.

Já no curso de mecânico de motores a diesel o profissional irá realizar manutenção, montagem e desmontagem em motor a diesel, seguindo normas e procedimentos técnicos, ambientais e de segurança. No caso do curso de eletricista instalador residencial, o profissional irá executar e manter as instalações elétricas em edificações atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e segurança, e de meio ambiente.