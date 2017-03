Quase 3 mil servidores da EducaÃ§Ã£o sÃ£o beneficiados com progressÃ£o e promoÃ§Ã£o funcional

Mais de 2,7 mil servidores da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, entre professores e trabalhadores administrativos, receberam progressão e promoção funcional. Nesta segunda-feira (13), decretos do governador Reinaldo Azambuja, publicados no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), concedem o beneficio à categoria.

A publicação das promoções e progressões da classe foi definida entre representantes do Governo do Estado e da Federação dos Trabalhadores da Educação em Mato Grosso do Sul (Fetems) na semana passada, quando foram debatidas demandas dos servidores. Estiveram presentes no encontro o governador Reinaldo Azambuja e a vice Rose Modesto; os secretários de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis; além do presidente da Fetems, Roberto Botareli, acompanhado da diretoria da federação.

Na oportunidade, o presidente da Fetems declarou que o Governo tem crédito com a categoria. “Tudo que foi combinado conosco até hoje foi cumprido”, afirmou. Já o secretário Riedel, porta-voz do Governo, lembrou que o Executivo Estadual está aberto para diálogos dentro do “compromisso de valorizar os profissionais da Educação”.

