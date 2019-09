Quase 1 milhão fazem 2ª fase da Olimpíada de Matemática amanhã

Cerca de 1 milhão de alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil farão amanhã (28) a prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). O início da aplicação será às 14h30, no horário de Brasília.



Nesta fase, os estudantes que se classificaram na primeira fase da competição responderão a seis questões discursivas. Ao todo, terão 3 horas para respondê-las. Os alunos que fazem a prova em braille, a prova ampliada ou que precisem de acompanhante terão até 4 horas de prova.



Esta é a 15ª edição da Olimpíada, que tem como tema os povos indígenas. O exame, este ano, bateu recorde, foram, de acordo com a organização, 54.830 escolas inscritas, distribuídas em 99,71% dos municípios brasileiros. Na primeira fase, a Obmep 2019 contou com a inscrição de 18,1 milhões de estudantes de 54.831 escolas públicas e privadas.



Os estudantes podem verificar onde será aplicada a prova na página da Obmep. [LINK: http://www.obmep.org.br/mapa_2afase.htm]



A Obmep é voltada para estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio e premia separadamente alunos de escolas públicas e privadas. Estudantes de escolas públicas receberão 6.500 medalhas, sendo 500 de ouro, 1,5 mil de prata e 4,5 mil, de bronze, além de 46,2 mil certificados de menção honrosa. Já os alunos de escolas particulares receberão 975 medalhas, sendo 75 ouros, 225 pratas e 675 bronzes, além de 5,7 mil certificados de menção honrosa.



A Olimpíada é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A Sociedade Brasileira de Matemática apoia a competição. A divulgação dos vencedores está prevista para 3 de dezembro, segundo o Impa.