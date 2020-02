Defesa Civil emite alerta de temporais em algumas cidades do MS

As condições climáticas elevam os índices de umidade do ar, que podem variar entre 50% e 100%. Já as temperaturas podem ter mínima de 20°C e máxima de 32°C, com tendência a ligeira elevação - Foto: Divulgação

A quarta-feira (12) em Mato Grosso do Sul tem previsão de tempo nublado e chuva mais para o período da tarde em grande parte do Estado, exceto no sul e sudoeste, onde haverá sol entre nuvens e chuva isolada. Em Campo Grande haverá sol com algumas nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a região centro-norte poderá ter elevação das instabilidades com potencial para possíveis temporais que, em alguns pontos, poderão vir acompanhados de rajadas de vento. Caso ocorra, a população deve ficar atenta a possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer causando transtornos aos municípios.

As condições climáticas elevam os índices de umidade do ar, que podem variar entre 50% e 100%. Já as temperaturas podem ter mínima de 20°C e máxima de 32°C, com tendência a ligeira elevação.