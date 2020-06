Quarta será de tempo firme em todo MS

A umidade relativa do ar ficará em estado de atenção durante a tarde - (Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil)

A quarta-feira (17) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme em todas as áreas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde nas regiões sul e sudoeste. Nas demais áreas o tempo fica claro a parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar ficará em estado de atenção durante a tarde. No decorrer do dia os índices podem variar entre 85% a 30%. Nesse nível, a recomendação é ingerir bastante líquido para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco.

As temperaturas continuam agradáveis, e a mínima será de 15°C e a máxima de 32°C, com tendência a ligeiro declínio.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições climáticas estimadas para Campo Grande e algumas cidades do Estado.