Céu nublado com chuvas isoladas marcam a quarta-feira em MS

A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado - Foto: Valdir Dala Marta

Após um período de seca, a quarta-feira (13) será de tempo nublado com chuvas isoladas no Estado. Campo Grande amanheceu com céu nublado, com termômetros marcando 22ºC. A previsão é que nuvens carregadas causem trovoadas isoladas em várias regiões e o calor deve chegar a 36°C durante o dia. Pode chover a qualquer hora do dia nos bairros de Campo Grande.

A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado. Para as demais áreas a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, e trovoadas isoladas podem ocorrer no período da tarde.

Com a ocorrência de pancadas de chuva em diversas regiões, os índices de umidade relativa do ar permanecem elevados, com variação entre 45% a 90%. Já as temperaturas previstas para este dia, são classificadas com tendência a elevação podendo variar entre a mínima de 20°C e a máxima de 36°C.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para alguns municípios do Estado.

As informações são do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.