Quarta-feira de tempo nublado em alguns municípios de MS

Os índices de umidade relativa do ar ficarão elevados, podendo registrar valores entre 45% a 95% - Foto: Divulgação

A meteorologia prevê quarta-feira (19) de tempo firme. O céu em Mato Grosso do Sul deve ficar parcialmente nublado a nublado, e terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente à tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica média de temperatura entre 22°C e 36°C para este dia. Os índices de umidade relativa do ar ficarão elevados, podendo registrar valores entre 45% a 95%.

Na Capital o tempo será de sol com aumento de nuvens durante a manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer a tarde e à noite. Confira no mapa como ficará o tempo na Capital e em algumas cidades do interior do Estado.