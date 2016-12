Qualificação de pesquisadores e eventos científicos receberam investimentos maciços em 2016

Houve ainda de forma inovadora, apoio aos programas de pesquisa e inovação no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) / Noticias MS

A Fundação de apoio ao desenvolvimento do ensino, ciência e tecnologia de MS (Fapec) investiu maciçamente na formação e qualificação de recursos humanos neste ano de 2016. Com a função de conceder apoio financeiro e incentivar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação relevantes para o desenvolvimento econômico, cultural e social de Mato Grosso do Sul, a fundação contemplou diversos pesquisadores vinculados a instituições de ensino e/ou pesquisa, públicas e privadas do Estado.

O professor Marcelo Augusto Santos Turine permaneceu a frente da Fundect de 2014 a novembro de 2016, quando deixou o cargo para assumir como Reitor da Universidade Federal (UFMS).

Na área de mestrado acadêmico, a Fundect concedeu este ano 60 bolsas de estudo, com recurso de R$ 2,16 milhões aos pesquisadores. Para doutorado, o apoio na formação de recursos humanos foi de R$ 2,37 milhões, que financiaram 30 bolsas recomendadas pela Capes. Para apoio aos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, o governo liberou R$ 1,2 milhão proporcionando melhores oportunidades para os acadêmicos. Segundo a fundação, todos os valores são referentes a despesas de custeio dos pesquisadores.

Houve ainda de forma inovadora apoio aos programas de pesquisa e inovação no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). O valor global de investimentos atingiu R$ 712,5 mil, com 21 projetos aprovados. Também o programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado interinstitucional (DINTER-ADM) aprovado pela CAPES, recebeu concessão de apoio financeiro para proporcionar melhores condições na formação de recursos humanos, na produção e no aprofundamento dos projetos de pesquisa.

