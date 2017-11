Quadra coberta entregue pelo Governo do Estado melhora estrutura de ensino em Furnas do Dionísio

Professores lembram que antes da quadra ser coberta, a sombra da árvore à frente da escola era o local usado para algumas atividades.

Campo Grande (MS) – Passados quatro meses da entrega da quadra coberta da EE Zumbi dos Palmares, em Furnas do Dionísio, o governador Reinaldo Azambuja recebeu os agradecimentos de moradores, alunos e professores pela obra, que melhorou muito a vida da comunidade local. “A quadra coberta foi uma das melhores coisas que a escola já recebeu”, afirmou a professora de artes Viviane Batista Vilela, que há três anos trabalha no local. Para ela, dar aula na sombra da árvore que fica na entrada na escola já é coisa do passado.

O governador retornou a Furnas na semana passada, para participar da entrega do projeto de Geração de Renda e Eficiência Energética, desenvolvido em parceria com a Energisa e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O objetivo do projeto é agregar valor à produção de rapadura, melado de cana e açúcar mascavo. Com essa parceria, as famílias da comunidade quilombola vão produzir com qualidade e com marca de identificação, o que vai possibilitar que o consumidor saiba que está comprando itens tradicionais de Furnas do Dionísio.

A professora Leila Aparecida da Silva praticamente viu a Escola Zumbi dos Palmares nascer em 1995. Moradora da comunidade Furnas de Dionísio, há 19 anos trabalha na unidade e há 3 ocupa a Coordenação. Para ela, a entrega da quadra coberta veio no momento certo, já que a partir deste ano a Zumbi dos Palmares passou a fazer parte do projeto Escola de Autoria, de Tempo Integral. “Com as aulas em período integral seria muito complicado sem a quadra coberta, fica difícil manter os alunos o dia inteiro na sala de aula, é cansativo”, comentou.

Furnas do Dionísio é uma das 10 comunidades quilombolas existentes em Mato Grosso do Sul. E Ronil Wellington é outro morador que hoje é professor. Passou a dar aula de informática neste ano e ao falar da importância dos moradores terem ali uma quadra coberta, lembra da infância. Ele conta que iniciou os estudos no Zumbi dos Palmares e recorda que era comum praticar esportes na antiga quadra. “Chequei a quebrar o dedo e arrancar a unha praticando esporte. A quadra era de concreto, sem pintura”, diz Ronil.

“É uma alegria entregar a cobertura da quadra de esporte dessa escola, um espaço que será usado não só para o lazer, para o esporte, mas também para promover a integração da comunidade escolas e das famílias”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja no final de junho deste ano, ao fazer a entrega do projeto, que recebeu investimento de R$ 315.867,10. Na época ele lembrou que desde 2008 os moradores pediam essa obra. O governador disse que a cobertura da quadra foi reivindicada pelos deputados estaduais Rinaldo Modesto e Márcio Fernandes, e o deputado federal Elizeu Dionísio.

O professor de matemática Pedro Ferreira dos Santos é outro que está contente com o investimento do Governo do Estado na escola de Furnas de Dionísio. Ele leciona na escola há 2 anos e destaca que a quadra coberta não é importante só para as aulas de educação física. “Agora o espaço é usado também para atividades extraclasse e em datas comemorativas”, afirma Pedro.

A professora de informática Luzia Bento Soares, que atua na escola de Furnas do Dionísio há 5 anos, lembra que antes os colegas, em alguns momentos, tinham que dar aulas no sol e agora, com a quadra coberta, é possível “dar aulas diferenciadas”. E duas vezes por semana, o espaço é aberto à comunidade, que realizam ali atividades de lazer e recreação.

A escola Zumbi dos Palmares atende 110 alunos, com turmas do ensino fundamental no período diurno e noturno funciona o ensino médio. “Quando chovia ou fazia muito calor, os alunos nem tinha como ter aulas, ainda mais aqui que estamos em uma região de furnas, onde a temperatura sempre é mais alta”, comentou o diretor da escola, Marcos Antonio da Silva Reichel.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues