Diário Oficial traz relação de aprovados para função de Técnico de Suporte em Tecnologia da SED

Processo, realizado no decorrer do último mês de março, visa contratação dos técnicos para atuação em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino.

Campo Grande (MS) – As Secretarias de Estado de Educação (SED) e de Administração e Desburocratização (SAD) publicaram, nesta segunda-feira (8.4), a relação completa dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado que visa a contratação de Assistentes de Atividades Educacionais. Os candidatos selecionados exercerão a função de Técnico de Suporte em Tecnologia (TST) nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE).

O edital, disponível no Suplemento – SAD – do Diário Oficial do Estado (DOE), traz os nomes de candidatos deferidos e indeferidos mediante recurso e, por fim, os aprovados. Ao todo, 358 selecionados serão contratados para atuação em escolas e extensões da REE. Para o atendimento às demais vagas, não preenchidas nesse processo, uma nova seleção será aberta para as localidades que possuem unidades da Rede Estadual.

No anexo único, presente na publicação, o candidato poderá encontrar a identificação nominal e CPF, município selecionado e pontuação, além da classificação final. De acordo com o edital, o prazo de validade do Processo Seletivo será de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação (SED).

Foto: Chico Ribeiro.