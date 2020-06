Publicada prorrogação do processo seletivo da PGE

A carga horária do Programa é de até 6h diárias, totalizando até 30h semanais e deve ser compatível com as atividades acadêmicas do estagiário. - (Foto: migalhas.com.br)

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou no Diário Oficial, desta quinta-feira (18.6), o extrato da prorrogação do 1º Processo de Seleção Simplificada ao Programa de Estágio da instituição por mais 12 meses, conforme previsto na Resolução PGE/MS/Nº 257.

O Programa de Estágio da PGE pretende tornar-se um processo de excelência em que a troca de experiências entre acadêmicos e procuradores tragam, entre outros benefícios, a atualização de ambas as partes.

Entre outras competências na rotina dos estagiários estão:

• o auxílio direto aos procuradores das Especializadas, Coordenadorias e Regionais da PGE, em atribuições que digam respeito a sua área de formação;

• a realização de pesquisa de jurisprudência e doutrina;

• a elaboração de minutas de expedientes e de peças;

• a execução de outros trabalhos técnicos sob a orientação da chefia e coordenadores;

• a elaboração do Relatório Mensal de Atividades.

A carga horária do Programa é de até 6h diárias, totalizando até 30h semanais e deve ser compatível com as atividades acadêmicas do estagiário.

De acordo com a publicação, a vigência do novo período valerá de 17 de junho de 2020 a 17 de junho de 2021.