Publicada liberação de R$ 400 mil para reforma e reparos em escolas de Campo Grande e Amambai

Recursos serão direcionados para reforma, pintura e reparos gerais nas Escolas Estaduais Padre Mario Blandino e Dr. Fernando Correa da Costa

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), publicou nesta segunda feira (15.03), no Diário Oficial do Estado (DOE), os extratos de Ordem de Execução de Serviços, que atenderão duas escolas estaduais, uma em Campo Grande e outra no município de Amambai. Os documentos, na íntegra, podem ser encontrados na página 8 do DOE.

O primeiro extrato tem como objeto os serviços de fechamento de alambrado e pintura na quadra de esportes coberta da EE Padre Mario Blandino, localizada no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. De acordo com a publicação, o montante direcionado é de R$ 88.819,37, com prazo de execução estipulado em até 150 dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da ordem de execução do serviço.

A segunda publicação, também presente na mesma edição do DOE, tem como foco a reforma de um dos blocos da EE dr. Fernando Correa da Costa, no município de Amambai. O montante liberado para as obras é de R$ 322.714,79. Conforme extrato, o prazo estipulado para execução do serviço será de até 240 dias consecutivos.

Texto: Adersino Junior – Secretaria de Estado de Educação (SED).

Foto: Edemir Rodrigues.