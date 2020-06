Tribunal de Justiça publica nova edição de Revista Trimestral de Jurisprudência

O TJ/MS publicou a edição 215 da Revista Trimestral de Jurisprudência referente ao período de janeiro a março de 2020.

É possível fazer a leitura da revista neste link. O conteúdo da revista trata dos principais temas da mais alta Corte de justiça sul-mato-grossense, com jurisprudência cível e criminal.

No caderno de notícias dessa edição é possível encontrar informações sobre o fato de TJMS ter realizado a maior quantidade de audiências em processos de violência doméstica do país, um pouco mais da história do Diário da Justiça, que completou 19 anos de criação, e as destinações de valores oriundos de penas pecuniárias da justiça sul-mato-grossense para o combate à Covid-19.

