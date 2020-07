Próximos dias serão de muita chuva e frio em MS devido a passagem do "ciclone bomba"

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, as instabilidades retornarão a atuar no Estado trazendo possibilidade de chuva com maior acumulado de chuva localizado na parte centro-sul do Estado em até 20 milímetros acumulados no período n - (Foto: Reprodução)

Ontem (30), a forte ventania em Campo Grande deixou a população apreensiva com o que estaria por vir. Com ventos que variaram entre 60 km/h e 100 km/h, não houve registro de queda de árvores ou destelhamento nas casas na Capital. Mas a partir de hoje (1º), o clima em MS será de aumento de nebulosidade e possibilidade para pancadas de chuvas nas próximas 48 horas. Após a passagem do “ciclone bomba”, o destaque será a forte massa de ar frio que resultará em queda acentuada nas temperaturas no Estado.

As causas desta ventania são em decorrência do ciclone extratropical, conhecidos pelos meteorologistas como “ciclone bomba” e ocorre quando a pressão atmosférica no centro do ciclone cai de forma significativa num período de 24 horas e deve atuar com maior intensidade nos estados da Região Sul do Brasil. Apesar do nome assustador, é um fenômeno comum causador de vento como qualquer ciclone.

Mapa mostra rajadas de ventos na região Sul do Brasil em decorrência do "ciclone bomba"

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, as instabilidades retornarão a atuar no Estado trazendo possibilidade de chuva com maior acumulado de chuva localizado na parte centro-sul do Estado em até 20 milímetros acumulados no período no dia 01 e 02 de julho. Atuação de ar frio também é esperado neste período 02 a 04 de julho provocando queda acentuada de temperatura em Mato Grosso do Sul. Essa condição descrita caracteriza-se por atuação de frente fria do inverno/2020 no Estado. Entre 05 a 07 de julho, o ar frio enfraquece e as temperaturas voltam a se elevar. As regiões norte e nordeste do Estado há pouca ou nenhuma expectativa de chuva no período. Ressalta-se que é necessário o acompanhamento de atualizações futuras para confirmação da tendência.