Prova de bolsas da Funlec acontece neste sábado

Alunos do Ensino Médio, participaram da 1ª fase da OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA- OBF / Divulgação

Neste sábado (5), estudantes do ensino fundamental e médio têm oportunidade de conseguir bolsas de estudo para ingressar na Funlec.

As três unidades da FUNLEC em Campo Grande – Colégio Raul Sans de Matos; Oswaldo Tognini e Colégio Profª Maria Lago Barcellos - e também a unidade de Bonito, Colégio Honorato Jacques, realizam Super Prova de Bolsas de Estudo.

Os descontos podem chegar a 100%. Participam as seguintes turmas: 9° ano do Ensino Fundamental; Ensino Médio e ainda para o ursinho – Vespertino e Noturno - Novas turmas iniciando em 7 de agosto. O cursinho da Funlec funciona unidade do colégio Raul Sans de Matos, na rua 13 de maio.

Para se inscrever acesse o link www.bolsa.funlec.com.br

Maiores informações no telefone: 67- 3025-5575 ou 67 - 99306-1000

Veja Também

Comentários