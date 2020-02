Prova da maior residência multiprofissional do país acontece nesse domingo

Com mais de 70 vagas para profissionais de diversas áreas, a residência multiprofissional oferecida em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é a maior em todo o país. As provas acontecem nesse domingo (09) pela manhã.

Ao todo se inscreveram 912 candidatos para concorrer uma das 76 vagas nas sete áreas de atuação abrangentes no edital. Nessa manhã os portões da Unigran Captal, local onde acontece a aplicação da prova, abriram às 7h15 para que os candidatos entrarem nas salas de aula com tempo.

Às 8h15 os portões foram fechados e os candidatos que aguardavam nas salas de aula esperavam para o início da prova. O caderno de questões é composto por quarenta perguntas objetivas de múltipla escolha e uma discursiva, que consistirá na análise de situações e problemas relacionados à prática na Estratégia de Saúde da Família e a temas gerais das Políticas de Saúde, Saúde Pública e Epidemiologia.

Já com os portões fechados e os candidatos ensalados, o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, fez questão de cumprimentar os concorrentes. “Esse é o maior concurso de residência multiprofissional do país, e podem ter certeza que os 76 selecionados que estão presentes aqui serão muito bem vindos na rede, nós precisamos de vocês”, encorajou os candidatos.

Se inscreveram no certame pessoas do Piauí, Pará, Paraná, Acre, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo, além de candidatos de todo o estado. As bolsas serão de R$ 3 330,46 para as áreas de enfermagem, fisioterapia, educação física, psicologia, serviço social, odontologia e farmácia.

A enfermeira Mariana Brito, de 24 anos, afirma que, mesmo atuando na área hospitalar, sempre gostou muito da saúde pública. “Desde a época de faculdade eu me encanto por essa área e atuar na saúde da família é prevenir boa parte dos casos que vejo no hospital”, conclui.

A área em que ela concorre é a que tem o maior número de vagas, sendo 33, mas também há um alta concorrência, sendo 12 candidatos por vaga. Educação Física, área em que Leonardo Felipe, também de 24 anos concorre, tem apenas 5 vagas, e são 15 pessoas disputando com ele.

Ele comenta que, mesmo se identificando com academias, o que ele mais gosta de trabalhar é com a prevenção e reabilitação de lesões. “Não adianta você aumentar o peso do aluno, ou tentar forçar mais para que o resultado estético apareça mais rapidamente, se você não avalia os riscos para ele”, assim ele acredita que, com a residência, é possível unir as duas áreas que ele gosta.

Próximas etapas

Amanhã (10), os candidatos já terão acesso ao gabarito oficial preliminar, que será disponibilizado aqui, podendo recorrer das respostas entre os dias 10 e 11 de fevereiro.

No próximo dia 14, será divulgado o gabarito oficial definitivo, sendo as matrículas feitas entre os dias 19 e 20 de fevereiro. As aulas começam no dia 2 de março.

Laboratório de Inovação em Atenção Primária à Saúde Forte

Assim como o programa de residência médica em medicina da saúde e comunidade, a residência multidisciplinar em residência da família e comunidade faz parte do Laboratório de Inovação da Fiocruz. O projeto irá beneficiar nove Unidades de Saúde da Família de Campo Grande, com reformas estruturais e a qualificação de profissionais para atuar nesses locais.

Campo Grande entrou em 2018 para o seleto grupo que integra o Laboratório de Inovação em Atenção Primária à Saúde Forte (APS Forte), desenvolvido pela Organização Pan – Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil. Atualmente, a cobertura populacional da APS em Campo Grande é superior a 60%, um salto do que era em janeiro de 2017, quando registrava cerca de 35% de cobertura populacional.