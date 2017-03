Prouni abre na segunda inscrições para vagas remanescentes

O prazo para as inscrições para as bolsas remanescentes do Prouni (Programa Universidade para Todos) começam no dia 27 de março e devem ser feitas pelo site até o dia 5 de abril para quem não estiver matriculado na instituição. Já para os matriculados, as inscrições vão até 5 de maio.

Poderão se inscrever os que tiverem participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010 e que tenham obtido nota igual ou acima de 450 pontos, além de superior a zero na redação. Professores da rede pública de educação básica, integrantes do quadro permanente da instituição, também poderão se inscrever para cursos de licenciatura, independentemente da renda.

