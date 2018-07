Proprietários de áreas próximas ao rio Taquari recebem curso de recuperação de áreas degradadas

O primeiro “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas da Sub-bacia Hidrográfica do rio Taquari” foi realizado no município de Coxim - Foto: Reprodução Myran Abdon

Proprietários rurais de seis municípios da Sub-Bacia Hidrográfica do rio Taquari poderão participar dos cursos de recuperação de áreas degradadas que serão oferecidos gratuitamente de 27 de julho a 31 de agosto. Os cursos serão realizados em Alcinópolis, Camapuã, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste e fazem parte do projeto “Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia Hidrográfica do rio Taquari”, desenvolvido com apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Governo Federal em razão da necessidade de intervenções ambientais nessa região.

Os proprietários rurais desses municípios serão capacitados a realizar ações de recuperação de áreas degradadas com enfoque no manejo integrado de microbacias. Cada curso terá carga horária de 8 horas-aula, sendo quatro horas de conteúdo teórico e quatro horas de prática. As aulas serão ministradas por técnicos da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O primeiro “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas da Sub-bacia Hidrográfica do rio Taquari” foi realizado no município de Coxim-MS, em 25 de maio e contou com 40 participantes.

Os demais cursos serão realizados conforme segue:

Pedro Gomes – 27 de julho;

Alcinópolis – 3 de agosto;

Camapuã – 10 de agosto;

São Gabriel do Oeste – 17 de agosto;

Figueirão – 24 de agosto;

Rio Verde de Mato Grosso – 31 de agosto

Os locais de realização dos cursos e demais informações pertinentes estão disponíveis no site do Imasul.

O próximo “Curso para Recuperação de Áreas Degradadas da Sub-bacia Hidrográfica do rio Taquari” será realizado no município de Pedro Gomes, no dia 27 de julho, no Sindicado Rural Patronal, Rodovia Lauredano Mendes Fontoura, Km 1.

Na parte da manhã haverá duas palestras: técnico da Agraer vai abordar a recuperação de áreas degradadas na Sub-bacia Hidrográfica do rio Taquari – princípios básicos, legislação ambiental e técnicas; já o técnico do Imasul falará sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR). No período da tarde o grupo faz atividade de campo com visita a áreas de recuperação do projeto Taquari.

O Projeto

O projeto “Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia Hidrográfica do rio Taquari” visa a divulgação de informações e práticas ambientais sustentáveis e a capacitação de produtores rurais e de gestores públicos nos municípios de Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Para alcançar os objetivos propostos foram planejadas quatro metas:

Articulação, Mobilização e Produção de Material para Capacitação Comunitária; Capacitação para Recuperação de Áreas Degradadas da Sub-bacia do rio Taquari; Capacitação para Implantação da Rede de Viveiros na Sub-bacia do rio Taquari; Seminário Final do Projeto.

A meta nº 3 foi realizada em 2017 por meio de um curso para a formação de mão de obra capacitada na coleta de sementes e produção de mudas como forma de apoio ao Viveiro de Mudas Florestais de São Gabriel do Oeste e ao desenvolvimento de atividades de recuperação de áreas degradadas. O curso teve a carga horária de 24 horas-aula e foi realizado no período de 24 a 26 de outubro no Viveiro de São Gabriel do Oeste, com apoio da Prefeitura Municipal. O curso foi ofertado para os gestores municipais de Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora, e contou com 24 participantes.

Além das atividades expostas, ainda está prevista a articulação e mobilização comunitária nos 11 municípios de atuação do projeto (meta nº 1), com a divulgação de materiais educativos e informativos (spots para rádio, cartilhas e revistas), e a realização de dois seminários que apresentarão os resultados de ações de recuperação já conquistados na região e promoverão o debate para futuras ações (meta nº 4). Os seminários serão realizados em Coxim e Corumbá em novembro de 2018.

Conheça mais sobre o projeto no site do Imasul, por meio deste link.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Oscar Junior