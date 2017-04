Proprietário rural desmata área protegida do rio Formoso, em Bonito

Com uma pá-carregadeira e uma máquina de esteira, um proprietário rural desmatou uma área de 1 hectare às margens do rio Formoso, em Bonito – a 278 quilômetros de Campo Grande. Com águas cristalinas, que permitem uma visão nítida de peixes de diversas cores e tamanhos, o rio Formoso é uma das principais atrações da cidade turística, com atividades como mergulho. O suspeito foi autuado em fiscalização da Polícia Militar Ambiental nesta última quarta-feira (5).

Com as mesmas máquinas, ele também escavou dois tanques em uma área de várzea, fora da área de preservação do rio Formoso, que disse que seriam para lazer com Jet Ski. As máquinas com que era realizada a degradação foram apreendidas e as atividades foram paralisadas.

Contra o infrator, residente em Bonito, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa total de R$ 15,3 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção, além de ter sido notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (Prade).



