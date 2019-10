Projeto voluntário reúne comunidade escolar e garante pintura de quadra da Escola Municipal Etalívio Martins

O RenovaBR é uma escola de formação política apartidária que recebe alunos de diferentes partidos e ideologias, e desenvolvem ações voluntárias nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, inclusão, meio ambiente e esporte - Foto: Divulgação

A quadra da Escola Municipal “Etalívio Pereira Martins” está de cara nova. O espaço ganhou uma nova pintura por meio de uma iniciativa que aconteceu em 445 cidades brasileiras e mobilizou 1,4 mil alunos do curso RenovaBR mobilizou o apoio de pelo menos 50 voluntários, alunos e ex-alunos da Escola Municipal. A iniciativa foi do ex-aluno da unidade e atual aluno do curso RenovaBR Cidades 2019, Oswaldo Neto.

O RenovaBR é uma escola de formação política apartidária que recebe alunos de diferentes partidos e ideologias, e desenvolvem ações voluntárias nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, inclusão, meio ambiente e esporte.

Em Campo Grande, a escola “Etalívio”, foi um dos três projetos voluntários que aconteceram no sábado e reuniu a comunidade dos bairros bairros Monte Castelo e Coronel Antonino, que durante toda a manhã revitalizaram a quadra de esportes da escola.

Segundo o idealizador da ação, o ex-aluno Osvaldo Neto, que estudou na escola entre os anos de 1993 a 1996, além da proposta sócia, a iniciativa também possibilitou o reencontro de amigos. “Pudemos voltar no tempo, trocar ideias. Foi um reencontro emocionante. O objetivo era retribuir à escola, tudo o que aprendemos no passado, pois o ‘Etalívio’ contribui com a nossa formação”, disse.

Também ex-aluna da escola, Beatriz Mesa, que estudou do 3º ao 9º ano, ressaltou a importância da unidade em sua vida. “Foi muito importante para mim e acredito que para todos que participaram dessa renovação porque pudemos reencontrar os amigos”, destacou.