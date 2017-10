Projeto recebe recurso da Semagro para ‘Cuidar das Águas’ de Bonito

Campo Grande (MS) – Rio vivo combina com uma densa mata ciliar que o protege. O projeto “Cuidando das Águas” do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena desenvolve trabalho há 10 anos de recuperação e proteção da vegetação costeira de rios e nascentes da região da Serra da Bodoquena. Mas por falta de recursos as atividades praticamente pararam desde o ano passado, quando chegou ao fim um grande projeto que possibilitou o plantio de 36 hectares de matas ciliares e recuperação de outras 63 hectares, entre as várias iniciativas que a ação englobou.

Agora, o Instituto volta a fazer o que sabe e gosta com a celebração de convênio com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), na quinta-feira (5.10). Vai receber recursos do Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e Lesados (Funles), que pela primeira vez, desde sua criação, há 11 anos, cumpre a função de promover ações reparadoras em diferentes áreas. Cuidando das Águas é um dos nove projetos que o Funles apoia no primeiro edital de chamamento repassando recursos de R$ 1,5 milhão.

A diretora executiva do Instituto, Liliane Lacerda, fala com entusiasmo da oportunidade de continuar o trabalho de recuperação do meio ambiente no local considerado santuário do ecossistema mundial: o município de Bonito, que abriga centenas de atrativos naturais de beleza inigualável. “Pra gente foi incrível. Estamos num cenário complicado, não temos abertura, apoio. Esse edital foi uma luz no fim do túnel. Vai possibilitar que se desenvolvam ações significativas”, disse.

Com os recursos do Funles o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena vai trabalhar por dois anos um conjunto de ações que vão desde o desenvolvimento das mudas em viveiros, plantio, palestras de conscientização e educação ambiental, acompanhamento, até a instalação de redes de contenção nos córregos para retirada do lixo. Esse último trabalho será feito por um grupo de voluntários chamados de Sentinelas da Serra, que são treinados pelo projeto para monitorar as redes de contenção e também fazer blitzes ecológicas e outras atividades em defesa do meio ambiente.

O Funles

O Funles patrocina projetos em cinco eixos de investimentos: Meio Ambiente; Consumidor, a Ordem Econômica e a Livre Concorrência; Aos Direitos de Grupos Raciais, Étnicos ou Religiosos; Bens e Direitos de Valor Artístico, Histórico, Estético, Turístico e Paisagístico; Patrimônio Público e Social e Outros Interesses Difusos.

As receitas que compõem o Fundo são provenientes de indenizações decorrentes de condenações judiciais por danos causados a bens e direitos, multas judiciárias, indenizações e compensações previstas em acordos coletivos, inclusive termo de ajustamento de conduta, bem como multas por descumprimento desses acordos. O Funles também pode receber contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Qualquer entidade, organismos oficiais e instituições de pesquisa podem apresentar projetos pleiteando recursos do fundo.

