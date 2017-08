Projeto para combater violência nas escolas municipais é aprovado

O Projeto de Lei nº 8.442/17 de autoria dos vereadores Otávio Trad (PTB), Delegado Wellington (PSDB) e Valdir Gomes (PP) foi aprovado em segunda discussão e votação na primeira Sessão Ordinária deste segundo semestre.

O texto prevê diretrizes para combater a violência nas escolas da Rede Municipal de Ensino (REME), de Campo Grande.

Entre as propostas do projeto consta o monitoramento das condutas ou atos de violência ocorridos no ambiente escolar envolvendo alunos, professores, dirigentes e agentes públicos que atuam nas escolas. Conforme a matéria, as informações obtidas nas escolas, como principais causas de violência, o perfil de vítimas e agressores, por exemplo, servirão como base para elaboração de políticas públicas na área pedagógica e de segurança com intuito de reduzir a violência nas escolas municipais.

Para o vereador, o projeto foi apresentado no momento oportuno e vai auxiliar na redução dos índices de violência. “Campo Grande era conhecida como uma cidade segura, hoje, estamos acuados, com medo da violência, e sabemos que fatores sociais e econômicos são um dos principais responsáveis pelo aumento da violência. Por isso, acredito que este projeto vai contribuir para tornar nossa cidade segura novamente.”

