Projeto oferece ações culturais e sociais na comunidade Tia Eva

O próximo sábado, dia 18 de novembro, a Comunidade Tia Eva, localizada no Jardim Seminári,o receberá o projeto Meu Bairro é Show. A ação levará para a região música, dança, gastronomia e terá ações sociais gratuitas como cortes de cabelo e barba, aferição e pressão arterial e oficina de turbantes. O evento terá início às 16 horas na Rua Eva Maria de Jesus, em frente ao número 394 e será totalmente gratuita.

“Assim como fizemos no Aero Rancho e nas Moreninhas queremos desta vez contemplar a comunidade Tia Eva com este projeto. A proposta da Sectur é a de descobrir talentos e levar a cultura para os bairros de Campo Grande, um dia de diversão para a população”, explica a secretária-adjunta da Sectur, Laura Miranda. Vale ressaltar que este mês o Brasil celebra o Dia Nacional da Consciência Negra e a “Tia Eva” é reconhecida como comunidade remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares.

Um palco será montado para receber os cantores que levarão música e alegria para a comunidade. A programação contará com apresentações da dupla sertaneja Marco e Adriano e do cantor Sérgio Dorneles. O samba do grupo Junto e Misturado e a Banda Mirim do projeto social da comunidade quilombola São João Batista também estarão presentes.

Completam as atrações o coral África Coral, Michella Dutras, rap com General R3, samba de gafieira com Raul e Mel, Kerlen Sousa rainha de bateria da escola de samba Cinderela do José Abrão, funk com MC Alm e hip hop com Blaoow. Haverá ainda capoeira com o Fórum Estadual de Capoeira e oficina de turbantes. No espaço da gastronomia terá vendas de acarajé e outras iguarias como rapadura e melado.

Ação social gratuita

O diferencial desta edição do projeto Meu Bairro é Show serão os serviços gratuitos oferecidos à população. A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) levará para o bairro um balcão de empregos. Os moradores também poderão usufruir de corte de cabelo e barba, aferição de pressão arterial e atendimento de prevenção ao câncer. O Procon Municipal estará no bairro para atender e tirar dúvidas dos moradores.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3314-3228