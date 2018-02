Projeto Medida de Aprendizagem chega a Campo Grande

De acordo com a chefe de Políticas Públicas da SRT-MS, Jacqueline Pinheiro, foram recolhidos documentos pessoais dos adolescentes, como certidão de nascimento, CPF, RG e comprovante de residência, para o registro em carteira - Foto: SEJUSP

Menores que cumprem medidas socioeducativas na Unidade Educacional de Internação Dom Bosco, em Campo Grande. É a primeira experiência do projeto na capital sul-mato-grossense. Os candidatos estão sendo submetidos aos procedimentos necessários para a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O documento está entre as exigências para que os jovens participem do curso Ocupações Administrativas, que terá início em março e é oferecido por meio do Projeto Medida da Aprendizagem.

O projeto é desenvolvido pela Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (SRT-MS) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT-MS) e conta com o apoio do governo estadual, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e da Superintendência de Assistência Socioeducativa; do Tribunal de Justiça; do Ministério Público Estadual; da Defensoria-Geral do Estado; e do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee).

De acordo com a chefe de Políticas Públicas da SRT-MS, Jacqueline Pinheiro, foram recolhidos documentos pessoais dos adolescentes, como certidão de nascimento, CPF, RG e comprovante de residência, para o registro em carteira. “Trata-se de experiência inovadora para os servidores do Ministério do Trabalho, que em regra integram ações de cidadania, atendendo pessoas carentes. É a primeira vez que realizamos esse serviço em uma Unei”, disse.

O curso Ocupações Administrativas será ministrado a 30 adolescentes durante oito meses. As aulas serão de segunda a sexta-feira, com 4 horas por dia.