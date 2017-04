Projeto Florestinha realiza Educação Ambiental para 748 alunos em três escolas de Corumbá

Campo Grande (MS) – Durante esta semana, as crianças e adolescentes do Projeto Florestinha da Capital realizaram trabalhos de Educação Ambiental na cidade de Corumbá, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação daquela cidade e a empresa MSGAS, que é parceira no Projeto.

Os trabalhos tiveram início na segunda-feira (17) e terminaram nesta sexta-feira (20), devido ao feriado e foram atendidos 748 alunos de tres escolas. Foram 60 alunos atendidos na Escola CAIC Padre Ernesto; 274 na escola municipal Tilma Fernandes Costa e 414 na escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros.

Os trabalhos de Educação Ambiental são executados em forma de oficinas didáticas com as seguintes temáticas:

Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos; Visitação ao museu de animais e peixes taxidermizados e materiais utilizados em crimes ambientais (empalhados), com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, etc; Apresentação do teatro de fantoches, com peças sobre as questões ambientais, como: desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos, etc; Ciclo da Água, com palestras sobre o ciclo, uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos; Casa da Energia – Trata-se de uma maquete de uma residência com todos os locais de consumo de energia (lâmpadas, chuveiros, ar condicionado, geladeira, micro-ondas etc.). Com esta oficina é realizada a discussão e informação sobre os tipos de energia e a importância ambiental de se economizar este recurso; Plantio de mudas nativas, com palestra sobre flora (Desmatamento, erosão de solos, controle de poluição, assoreamento), preservação, conservação e uso racional dos recursos hídricos.

Ao final dos trabalhos são entregues aos professores, folhetos com os temas discutidos nas oficinas, para que eles deem continuidade às informações, por meio da Educação Ambiental formal. A ideia é que os alunos entendam que o ambiente é um sistema complexo e interativo, em que qualquer ente afetado, prejudica outros em cadeira, gerando desequilíbrios que vão interferir diretamente na qualidade de vida do ser humano.

Os trabalhos continuam na próxima semana, com atendimento de escolas de Campo Grande e Ladário.

