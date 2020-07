Projeto do FAC, “Ajuda do Bem”, conta com sete caixas coletoras de doações distribuídas em pontos estratégicos da Capital

O Fundo de Apoio à Comunidade precisa da sua ajuda! - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Com foco em auxiliar famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) desenvolveu o projeto “Ajuda do Bem”, que consiste na arrecadação de doações por parte do poder público, empresas parceiras e da população em geral.

Para compor o projeto, foi desenvolvida uma caixa metálica, que está localizada permanentemente em pontos estratégicos da cidade. Denominada “Ajuda do Bem”, podem ser depositados na caixa doações de calçados, roupas, brinquedos, cobertores e alimentos não perecíveis.

Ao todo, sete pontos estratégicos da Capital estão com as caixas disponíveis para receber as doações, dando assim, a possibilidade de o doador escolher o local mais próximo para deixar a contribuição.

Periodicamente funcionários do FAC retiram as doações, que passam por uma triagem onde são separados, higienizados e entregues aqueles que mais precisam.

O Fundo de Apoio à Comunidade precisa da sua ajuda! Aproveite e faça a sua doação! Seguem abaixo os locais para doação: