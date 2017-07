Projeto de Extensão da Uems vai capacitar profissionais da saúde da capital

Campo Grande (MS) – Por meio de um Projeto de Extensão do curso de Medicina, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) vai formar preceptores que atuam em unidades de saúde de Campo Grande. O curso começa em agosto se estendendo pelo segundo semestre, e terá como público médicos e enfermeiros atuantes nas Unidades Básicas de Saúde da Família da capital, através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O curso é uma devolutiva da UEMS em uma parceria entre a Universidade e a Sesau.

Os preceptores são responsáveis por ensinar a clinicar, além de demonstrar e acompanhar situações clínicas reais no ambiente de trabalho. “Desde o seu primeiro ano de criação (2015), o curso de Medicina da Uems inseriu os alunos no cenário de prática da Atenção Básica, por meio de um módulo longitudinal, no eixo da interação ensino-serviço-comunidade. Neste módulo, os acadêmicos cumprem quatro horas semanais, sendo que, nestes cenários de prática os docentes responsáveis assumem o papel de supervisores enquanto, no ambiente do serviço, os acadêmicos ficam sob a orientação direta dos profissionais da saúde do sistema local, os quais assumem o papel de preceptores”, afirma da professora doutora Tânia Biberg-Salum, responsável pelo projeto de extensão e coordenadora do curso de Medicina da Uems.

A coordenadora ainda explica a necessidade de aprimorar a formação desses profissionais, valorizando não só a competência técnica, mas também os aspectos pedagógicos, éticos e sociais desta prática. ”Visamos desenvolver e aprimorar as competências pedagógicas desses profissionais, inclusive no que tange nos aspectos avaliativos, para trabalhar com os alunos neste cenário de prática”, complementa.

O curso será oferecido baseado em metodologias ativas, como PBL e problematização, sendo oferecido em atividades presenciais e a distância, com aplicação prática e teórica. As aulas serão na unidade da Uems de Campo Grande, inicialmente para 16 profissionais selecionados pela Sesau.

Emmanuelly Castro / Comunicação UEMS

Foto: Chico Ribeiro

