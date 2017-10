Projeto de balé em escola da Reme transforma a vida de crianças e comunidade escolar

Um projeto social da escola “Professor Antonio Lopes Lins”, no Jardim Caiobá, vem transformando a vida de alunos e comunidade da região. A iniciativa, desenvolvida pela professora de dança Maria Eunice Paes, em parceria com a APM (Associação de Pais e Mestres), atende 32 pessoas entre alunos e membros da comunidade, que vêm sendo apresentadas ao universo do balé clássico e contemporâneo.

O cobrador Erik da Silva Tavares, pai da aluna Isabela Melissa Tavares, aluna do 2º ano, comentou sobre a importância do projeto de ocupar o tempo dos alunos. “É maravilhoso porque ele trabalha a cabeça das crianças e não deixa elas à toa”, disse.

Para Amanda Caixas Cardoso, cozinheira, mãe da aluna Beatriz Caxias Gonçalves, de seis anos, que cursa o 1º ano do Ensino Fundamental, o projeto vai muito além de ensinar dança.

“Minha filha tem dificuldade de socialização e hiperatividade e o médico pediu para que ela fizesse alguma atividade. É gratificante o trabalho que a professora faz com a gente porque a Beatriz agora aceita comandos, interage com outras crianças e realizou todas as apresentações que antes ela não fazia”, afirmou.

Amanda também ressaltou que as aulas influenciaram no processo de ensino da menina. “A professora teve paciência de ensinar os passos da dança e compreende quando a Beatriz está muito agitada. Com esta atividade, ela está conseguindo se concentrar mais, o que vem melhorando os estudos dela”, destacou.

A professora Maria Eunice fala da importância deste projeto com as crianças. “O balé é uma cultura que puxa muito pela disciplina, então a criança aprende a ficar mais calma, a ter mais atenção, porque ele trabalha mente e corpo. Na escola isso ajuda muito”, ressaltou.

Durante apresentação na Câmara Municipal, onde foram arrecadados pelo menos 300 brinquedos que serão doados aos alunos do anexo da escola “Professor Antônio Lopes Lins”, o diretor Adão Almiron comentou sobre a emoção de ver as crianças mostrando o que aprenderam durante o ano. “O mais importante é ver a alegria dos alunos e dos pais, que fazem questão de prestigiar os filhos”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, destacou que a escola é um espaço que deve ser utilizado por toda a comunidade. “A escola tem que estar aberta para todos, é um espaço democrático”, disse. A secretária também elogiou a oportunidade oferecida aos alunos. “Este é um trabalho social importante porque está revelando talentos. As aulas de dança começam como uma diversão, mas pode ajudar a criança a se descobrir”, enfatizou.

Projeto

O projeto atende crianças da faixa etária de 3 a 6 anos, 7 a 12 anos e acima de 12 anos. As aulas acontecem todos os sábados, nos períodos da manhã e tarde, na própria escola.