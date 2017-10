Programas com ingresso em 2018 para residência médica abre inscrições a partir de segunda

Da Redação com assessoria

O Centro de Seleção da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou nesta semana os editais de abertura do processo seletivo dos programas de Residência Médica e Residência Multiprofissional em Saúde no Hospital Universitário da UFGD (HU-UFGD), para ingresso em 2018.

Os programas de residência destinam-se a formados ou formandos em Medicina, Enfermagem, Nutrição e Psicologia, oferecendo um total de 30 vagas (18 para a Residência Médica e 12 para a Multiprofissional).

O período de inscrições tem início dia 23 de outubro, próxima segunda-feira, e vai até 24 de novembro de 2017. As taxas de inscrição têm o valor de R$ 100,00 e a solicitação de isenção pode ser feita até o dia 27 de outubro. As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2018 e o início das atividades está previsto para o dia 1º de março.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet, na página do Centro de Seleção da UFGD.

Para a Residência Médica, há vagas nas áreas de Clínica Médica (5); Ginecologia e Obstetrícia (4); Pediatria (6); Cirurgia Geral (1); e Medicina Geral de Família e Comunidade (2). Confira o edital completo do processo seletivo.

Já para a Residência Multiprofissional em Saúde, há vagas nas áreas de Atenção Cardiovascular e Atenção à Saúde Indígena. São seis vagas em cada área, sendo duas para cada habilitação (Enfermagem, Nutrição e Psicologia). Veja o edital com todas as informações.

Os candidatos que ingressarem em qualquer um dos programas da residência farão jus a bolsa no valor bruto de R$ 3.330,43.

Mais informações podem ser obtidas pessoalmente na secretaria da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário da UFGD, localizada na Rua Ivo Alves da Rocha, nº 558, Bairro Altos do Indaiá, 79823-501, Dourados-MS, pelo telefone (67) 3410-3029 ou pelo e-mail cs.residencias@ufgd.edu.br .