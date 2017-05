Programa Novo Mais Educação tem início em mais de 40 escolas da Reme

Teve início nesta segunda-feira (8), em 44 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), o programa “Novo Mais Educação”, parceria do Governo Federal com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), que este ano irá atender 2.710 alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental.

Para participar, as escolas realizaram uma adesão ao programa, que tem como foco a complementação da carga horária de 15 horas semanais no contra turno escolar, com a realização de atividades de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática, com quatro horas semanais cada, além do desenvolvimento de atividades nas áreas de artes, cultura, esporte e lazer, com sete horas por semana, contribuindo para a aprendizagem dos alunos.

A Reme oferece três refeições diárias aos alunos que integram o programa.

O “Novo Mais Educação” tem assessoria de técnicos da Semed, os quais acompanham o desenvolvimento das atividades que são aplicadas por mediadores, capacitados pela secretaria.

Como forma de valorizar e incentivar os profissionais da rede municipal a participarem do programa, a Semed realizou em abril, uma palestra da qual participaram cerca de 200 professores readaptados, que foram afastados por problemas de saúde, mas estão aptos a desenvolver outras atividades na escola. A palestra orientou os professores sobre o funcionamento do programa.

A ideia é aprimorar a participação dos profissionais da Educação no programa, pois a intenção da secretaria é de que os alunos tenham, além dos estagiários, professores habilitados para que seja conferida mais qualidade ao programa.

Além de melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no ensino fundamental, o programa tem o objetivo de reduzir o abandono, a reprovação e a distorção entre a idade e o ano que o aluno frequenta.

Veja Também

Comentários