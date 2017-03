Em Três Lagoas, motoristas são conscientizados sobre ações de proteção a crianças e adolescentes

As ações de sensibilização são feitas nos pontos de triagem e de descanso dos caminhoneiros por meio de palestras informativas sobre a legislação e o papel dos adultos no desenvolvimento das crianças / Divulgação/Assessoria

Com o objetivo de propor ações para proteger crianças e adolescentes da exploração sexual nas estradas brasileiras, a Fibria apoia o programa Na Mão Certa e desenvolve ações de sensibilização e conscientização com os seus profissionais e empresas parceiras do Projeto Horizonte 2, construção da segunda linha de produção de celulose da unidade da Fibria em Três Lagoas . A iniciativa faz parte de uma das frentes de atuação do Programa Agente do Bem, movimento iniciado pela Fibria em Três Lagoas.

O programa conta com o apoio técnico da Childhood Brasil – instituição internacional com experiência na questão ao enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As ações de sensibilização são feitas nos pontos de triagem e de descanso dos caminhoneiros por meio de palestras informativas sobre a legislação e o papel dos adultos no desenvolvimento das crianças.

“O Programa Na Mão Certa é a porta de entrada para tornar os motoristas Agentes do Bem, ou seja, multiplicadores na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. O intuito é que eles usem e divulguem o Disque 100 por onde passarem. Além de ser um serviço gratuito, é anônimo e, dessa forma, todos que utilizarem esse canal farão uma ação do bem e estarão nos ajudando a proteger nossas crianças e adolescentes”, diz a coordenadora de Sustentabilidade da Fibria, Flávia Tayama.

Para a motorista de ônibus Edneia Aparecida Leandro, que trabalha em uma das empresas prestadoras de serviço para a Fibria, o programa Na Mão Certa exerce um papel fundamental de conscientização. “Sou mãe de uma filha adolescente. E assim como desejo que minha filha cresça com segurança, quero o mesmo para as outras crianças e adolescente. Com certeza vou me juntar à causa sendo uma Agente do Bem, divulgando e utilizando o canal de denúncia Disque 100 para o maior número possível de pessoas”, diz a motorista.

A ação de sensibilização dos motoristas tem resultado na formação de vários multiplicadores. Pelo êxito da ação, a Fibria recebeu o reconhecimento da Childhood Brasil como uma empresa signatária do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras. O reconhecimento é concedido às instituições e empresas que atuam ativamente na identificação e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, e também que promovem ações e sugerem maneiras de proteger a infância.

Programa Agente do Bem

Lançado em março de 2016 pela Fibria, o Programa Agente do Bem tem como objetivo mobilizar todos os setores da sociedade local para ações de proteção da infância e adolescência, formando uma coalizão para engajar a comunidade e, dessa forma, fazer com que cada pessoa se torne um agente multiplicador. O programa conta com a larga experiência no tema da Childhood Brasil, que em conjunto com a Fibria, desenvolvem ações para assegurar que os direitos das crianças e adolescentes não sejam violados.

Sobre o Disque 100

O Disque 100 é um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), considerado como o principal mecanismo de proteção dos Direitos Humanos no Brasil.

As ligações são gratuitas, e podem ser feitas de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando teclar 100. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido.

As denúncias são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos, no prazo máximo de 24 horas, respeitando a competência e as atribuições específicas, porém priorizando qual órgão intervirá de forma imediata no rompimento do ciclo de violência e proteção da vítima. A ligação gera um protocolo pelo qual o denunciante pode acompanhar o andamento das ações. O serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana. Para saber mais acessehttp://www.disque100.gov.br/.

