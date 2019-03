Programa Escola Segura deve contar com participação de 60 escolas da Reme em sua 8ª edição

SONY DSC

A oitava edição do Programa Escola Segura, evento coordenado pela Agetran ( Agência Municipal de Transporte e Trânsito) em parceria com órgãos de segurança, deverá contar, neste ano, com a participação de pelo menos 60 escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino). Segundo a chefe da Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, em 2018, 54 escolas da Rede aderiram ao programa e este ano a meta é ampliar em 10% essa participação.

O lançamento da oitava edição do programa aconteceu nesta quarta-feira (13), no Centro de Formação da Semed, que também é parceira do projeto através da Divisão de Educação e Diversidade, que acompanha as ações nas escolas. Durante a apresentação do programa, profissionais da rede pública e privada de Educação, participaram de uma capacitação para conhecer o cronograma e as ações desenvolvidas pela Agetran e órgãos de segurança nas unidades.

“O objetivo é criar um sistema educacional que tenha capacidade de se integrar no cotidiano da escola visando à segurança viária por meio de ações contínuas de educação para o trânsito em toda comunidade escolar e entorno”, mencionou Ivanise. O programa Escola Segura desenvolve atividades voltadas à temática “Trânsito no Contexto Atual”, propostas pelos órgãos do Sistema Nacional e Trânsito complementadas com atividades pontuadas pela Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran em parceria com a Semed.

O projeto ainda consiste em revitalizar a sinalização horizontal e vertical no entorno da escola e em capacitar os técnicos e professores da comunidade escolar inserida neste programa, premiando os projetos ao final do ano letivo com o selo bronze, prata ou ouro.

Durante todo o ano, as escolas que participam Programa Escola Segura recebem dez ações levadas pela Agetran e que têm o trânsito como temática . Os alunos devem realizar atividades e projetos com base no que aprenderam nessas ações consideradas proativas junto à comunidade escolar. No final do ano é realizado um evento para premiar as melhores iniciativas.

Mudanças

Presente na abertura do evento, a secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos, destacou a importância das unidades aderirem ao programa. “Toda parceria vem para somar e essa temática é fundamental que seja discutida com seriedade na comunidade escolar”, disse.

O superintendente de Políticas Educacionais da Semed, Waldir Leonel, destaca o trabalho de união entre as secretarias municipais no sentido de atuarem juntos no desenvolvimento de projetos educacionais. “É muito importante porque é na escola que conseguimos falar para toda a comunidade e levar esse saber, mudando as atitudes”, ressaltou.

Na escola do campo “José do Patrocínio”, as ações do Escola Segura já surtem efeito. A unidade aderiu ao projeto há um ano e segundo a orientadora educacional da escola, Marcia Vicente Ferreira, o comportamento dos alunos mudou quanto a segurança no transporte escolar. “Eles entram no ônibus e colocam o cinto sem a necessidade do motorista pedir e ainda fiscalizam se os colegas estão utilizando”, revelou.

Ela conta que o fato de a escola estar situada às margens da BR-163 estimulou o trabalho de conscientizou na unidade, por isso a escolha em aderir ao programa. A direção da unidade foi além e firmou uma parceria com a concessionária CCR MSVia, que administra a rodovia. De acordo com a orientadora, a empresa, em parceria com os alunos, realiza ações para alertar a comunidade sobre a importância de respeitar a legislação de trânsito.