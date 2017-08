Programa Educa Mais Brasil oferece bolsa de estudo no MS para o 2º semestre

Estar qualificado tornou-se o maior desejo de muitos brasileiros. Isso porquê uma boa formação educacional, além de destacar o currículo e valorizar o profissional, ajuda a obter uma dose extra de conhecimentos. Porém, planejar a capacitação na área almejada parece ser uma realidade distante quando o investimento não cabe no orçamento.

Se você se encaixa nesse perfil, não se preocupe. O Educa Mais Brasil te dá a oportunidade para alcançar o seu objetivo profissional por meio de bolsas de estudo com até 70% de desconto. Este programa de inclusão educacional já ajudou mais de 450 mil alunos durante os seus 14 anos de atuação em todo o país.

O ingresso a uma educação de qualidade vai além de atingir o sucesso profissional, como pontua a Diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres: “o Educa Mais Brasil oferece o ponto de partida para que uma pessoa possa alcançar um propósito de vida, ajuda também a evoluir cada vez mais os conhecimentos e escrever uma história”.

Neste semestre de 2017, o programa dispõe de 250 mil bolsas de estudo, conta com a adesão de mais de 18 mil instituições parceiras e inscreve estudantes de todas as regiões do país. No estado do Mato Grosso do Sul são oferecidas mais de 31.100 mil bolsas de estudo nas modalidades presencial e EAD. Em Campo Grande, as oportunidades são para Graduação, Pós-Graduação, Educação Básica, Cursos Técnicos, Idiomas, Preparatório para Concursos, Cursos Profissionalizantes, EJA – Educação para Jovens e Adultos e Pré-Vestibular/Enem.

O Educa Mais Brasil também atende a população das cidades vizinhas, sendo possível verificá-las no site. Para ser contemplado é preciso não ter condições de pagar o valor integral da mensalidade, realizar a inscrição por meio do site: www.educamaisbrasil.com.br e ficar atento ao regulamento do Programa.

Mais informações podem ser obtidas na central de atendimento pelos telefones 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades.

Veja a relação completas das cidades de MS com bolsas de estudo:

Aquidauana Bataguassu Batayporã Caarapó Camapuã Campo Grande Campo Grande Cassilândia Corumbá Costa Rica Coxim Deodápolis Dois Irmãos do Buriti Dourados Fátima do Sul Guia Lopes da Laguna Iguatemi Ivinhema Jardim Miranda Mundo Novo Naviraí Nova Andradina Paranaíba Ponta Porã São Gabriel do Oeste Sete Quedas Sidrolândia Três Lagoas Chapadão do Sul Maracaju Bela Vista Bonito Corguinho Coronel Sapucaia Eldorado Glória de Dourados Itaquiraí Nioaque Novo Horizonte do Sul Paranhos Ribas do Rio Pardo Rio Verde de Mato Grosso Aparecida do Taboado Bodoquena Amambai Itaporã Água Clara Alcinópolis Anastácio Anaurilândia Angélica Antônio João Aral Moreira Bandeirantes Brasilândia Caracol Douradina Figueirão Inocência Japorã Jaraguari Jateí Juti Ladário Laguna Carapã Nova Alvorada do Sul Paraíso das Águas Pedro Gomes Porto Murtinho Rio Brilhante Rio Negro Rochedo Santa Rita do Pardo Selvíria Sonora Tacuru Taquarussu Terenos Vicentina

