Programa da TV Brasil comenta provas do Enem

Pelo sexto ano consecutivo, a TV Brasil acompanha o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com o especial Caiu no Enem. A atração reúne entrevistas com professores e alunos, matérias sobre curiosidades, dicas e informações importantes sobre as provas.

Nos sábados que antecedem o exame, portanto ontem (2) e no próximo dia 9 de novembro, a TV Brasil leva ao ar o Caiu no Enem - Esquenta, às 20h30. Com 26 minutos, o programa apresenta as últimas dicas para os estudantes se prepararem para a prova.

Já nos dias da prova, neste domingo (3) e no próximo (10), às 20h30, após a realização das provas, os especialistas analisam as questões propostas no Caiu no Enem. Os professores comentam a avaliação, destacam quais foram os principais temas cobrados e apontam as surpresas do exame.

No primeiro fim de semana, a apresentação dos programas fica por conta da jornalista Priscila Rangel. A também jornalista Karina Cardoso comanda as atrações do sábado e domingo seguintes.

Interprogramas com informações importantes sobre o Enem também são veiculados durante a programação diária da TV Brasil, com recomendações e informes úteis.

Os estudantes podem enviar dúvidas e comentários em tempo real para os professores nos perfis da TV Brasil nas redes sociais por meio da hashtag #CaiuNoEnem.

O programa é transmitido ao vivo na TV Brasil, com transmissão simultânea pelas Rádios Nacional e MEC, site e redes sociais da TV Brasil.