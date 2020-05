Programa Carne Angus fecha novas parcerias no Mato Grosso do Sul

projetos foram firmados com a rede de Supermercados Comper e com o Frigorífico Boibras - Divulgação

O Programa Carne Angus Certificada fechou novas parcerias para certificação de cortes no Mato Grosso do Sul. Os projetos foram firmados com a rede de Supermercados Comper e com o Frigorífico Boibras para oferta de Carne Angus Certificada no Centro-Oeste. Inicialmente, a produção de 7,5 toneladas/mês está sendo distribuída em seis lojas em Campo Grande (MS), mas a meta é levar os produtos Angus certificados para os cinco pontos de venda do Comper em Cuiabá (MT) ainda em maio e, até o final do ano, chegar a três lojas no Distrito Federal. Com isso, estima-se movimentar 21 toneladas de cortes certificados/mês, um mercado que vem se mantendo aquecido mesmo durante a pandemia de coronavírus. Segundo a gerente Nacional do Programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes, há espaço para se trabalhar mais a carne Premium no Brasil Central. “A região já é polo de produção de Carne Angus, mas ainda tem muito a crescer em consumo”, frisou. O Programa Carne Angus Certificada tem atualmente 18 parceiros em 11 estados brasileiros.



O projeto – que vai levar o nome Nobratta Angus - nasceu dentro do Comper com a ideia de qualificar os cortes ofertados aos seus consumidores. Como já atuava como fornecedor da rede varejista, o Frigorífico Boibras foi procurado para unir-se ao programa que viu na Angus a raça perfeita para chancela de qualidade e padrão que se buscava. Segundo o gerente comercial do Comper, Fernando Bariani, o consumidor reconhece o diferencial desses produtos e está disposto a pagar um adicional por isso. “O campograndense conhece carne, mas a Angus agregou ainda mais qualidade ao produto que o consumidor estava habituado. Também temos muitos clientes de fora que buscam pela Angus”, pontuou, lembrando que, em média, os cortes Angus Nobratta têm preço de 35% e 40% superior em relação à produção tradicional comercializada nos açougues da rede.



A aposta vem agradando aos consumidores de Campo Grande. O grande diferencial da produção, explica o gerente nacional de formação do Comper, Márcio Silva, é a diversidade nas prateleiras. Ao todo, são 23 cortes com destaque para peças com osso como o Contrafilé Cotê e o T-Bone. “Os cortes Nobratta valorizam tanto a produção de dianteiro quanto do traseiro, em um mix que traz opções diferenciadas ao cliente”, salientou Silva.



No Boibras, a chancela Angus é vista com potencial de grandes negócios. A aceitação da parceria com o Comper foi tão positiva que o frigorífico já prepara sua linha própria que será lançada nas próximas semanas, a linha BOIBRAS ANGUS, o que deve elevar ainda mais os abates de animais Angus. A meta do Boibras é abater 160 cabeças/mês até 2021, sendo 100 dentro do projeto Nobratta e 60 para a marca Boibras.



Para conseguir o melhor aproveitamento das carcaças, a Boibras investiu em um sistema de parceria junto aos produtores. Com apoio da consultoria PECBR, o frigorífico selecionou fornecedores de animais Angus para garantir constância de entrega e qualidade de acabamento. Conforme o consultor de qualidade do Boibras, Caio Rossato, o trabalho inclui a escolha criteriosa de pecuaristas e seus respectivos lotes vão para o frigorífico. “De um grupo de 140 fornecedores selecionamos aqueles com capacidade de abastecer o projeto com a qualidade que o Boibras e o Comper buscam”. Atualmente, os animais abatidos vêm de cinco criatórios no Mato Grosso do Sul localizados nos municípios de São Gabriel do Oeste, Cassilândia e Bodoquena.